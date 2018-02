Volley Serie C: derby ai piani alti tra San Marino e Cattolica

Sport

Repubblica San Marino

| 07:43 - 22 Febbraio 2018

Serie C maschile. Dopo la facile vittoria contro l’Invicta Modena, la Titan Services è attesa da un altro scontro casalingo, sabato 24 febbraio al Pala Casadei, e sempre con un altro team della Ghirlandina: l’Anderlini Modena, penultima in classifica. All’andata i sammarinesi s’imposero per 3 a 1 con una grande prova di Farinelli e con qualche problema in ricezione contro i giovanissimi avversari. “Sabato scorso l’Anderlini ha battuto l’Atlas Ravenna e, come dissi anche all’andata, è una squadra che va presa con le molle. - Spiega coach Stefano Mascetti. - Sono giovani, fisicamente forti e lavorano tanto in palestra. Per noi non sarà come sabato scorso quando i miei ragazzi sono stati bravi a rendere semplice un match che poteva complicarsi. Sarà una partita molto più fisica e tecnica. Loro non molleranno di un centimetro perché sanno che possono ancora salvarsi. Noi dovremo tenere un ritmo alto pensando a far bene tecnicamente, più che a metterla sul piano fisico”. Dall’infermeria rientra lo schiacciatore Togni mentre l’altra banda Tentoni è ancora fuori per i problemi alla spalla. Cervellini (fermo da maggio dell’anno scorso e rientrato nell’ultima di campionato), prende il posto dell’infortunato libero Bacciocchi per il quale si prospetta un lungo stop.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 47, Romagna Banca Bellaria 37, Atlas Ravenna 30, Cesena 29, Titan Services San Marino 29, Rubicone San Mauro Pascoli 27, Modena Volley 27, Zinella Bologna 25, Foris Conselice 19, Spem Faenza 17, Pagnoni Marignano 16, Atletico Bologna 14, Anderlini Modena 13, Invicta Modena 6.

PROSSIMO TURNO: (17^ giornata). Sabato 24 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Anderlini Modena.

Serie C femminile. Derby fra big quello che vedrà impegnate le ragazze della Banca di San Marino a Cattolica sabato prossimo. Le giocatrici di coach Nanni (prime in classifica a pari merito con la corazzata Lugo), scendono in riviera per affrontare l’attuale quarta forza del campionato. All’andata finì 3 a 1 per le titane. “Partita difficile e importante. – dice Luca Nanni, allenatore della Banca di San Marino. - Sono fiducioso, in palestra abbiamo lavorato bene e mi pare che le ragazze abbiano ben interiorizzato la sconfitta di sabato a Ravenna. Andremo a Cattolica sapendo che, praticamente, è un campo sul quale hanno perso tutti. Noi ci proveremo, sarà una partita vibrante. Gabellini, Grandi, Godenzoni, Ugolini e i centrali sono i loro punti forti”. Entra in infermeria la giovane schiacciatrice Elena Para (distorsione al ginocchio) ma Nanni recupera Bacciocchi che partirà titolare.

CLASSIFICA. Lugo 37, Banca di San Marino 37, Gut Chemical Bellaria 33, Cattolica 32, Rubicone Savignano 29, Olimpia Master Ravenna 25, Faenza 22, Cervia 20, Pgs Bellaria Bologna 16, Flamigni San Martino in Strada 15, Pontevecchio Bologna 12, Bologna Rossa 5, Ozzano 5.

PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO (17^ giornata). Sabato 24 febbraio ore 18.30 a Cattolica: Cattolica - Banca di San Marino.

Nella foto: Nicolas Farinelli.