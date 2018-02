Rompono la vetrina ma i cellulari sono nascosti, spaccata infruttuosa a Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 06:52 - 22 Febbraio 2018

Sfondano la vetrina di un negozio a Bellaria ma non rubano nulla. Ignoti ladri sono entrati nottetempo in un negozio di telefoni. E' successo al Pointel in via Pascoli 21. Una volta all'interno i malviventi non sono riusciti a portare via nulla in quanto tutti i prodotti erano stati riposti in luoghi protetti. Sono quindi scappati a mani vuote. Sul posto per i rilievi i Carabinieri.