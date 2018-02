I migliori artisti del Cirque Du Soleil a Rimini per il nuovo spettacolare ed emozionante show 'Alis'

Eventi

Rimini

| 14:37 - 21 Febbraio 2018

Un progetto ambizioso, una sfida, un’avventura senza precedenti. Un viaggio immaginario alla scoperta delle qualità e dei valori umani, che attinge ad atmosfere della letteratura fantastica dell'800 e s'ispira a 'Alice nel Paese delle Meraviglie'.





Tutto questo è Alis, lo show con un cast stellare e che annovera i migliori artisti del Cirque du Soleil e della scena internazionale. Lo show più atteso farà tappa proprio a Rimini. L'appuntamento è per sabato 14 aprile (ore 21.00) e domenica 15 aprile (ore 17.00) all'RDS Stadium. Proprio in Romagna la produzione ha scelto infatti di portare il Gran Gala.





Alis è definito “un fenomeno unico nel suo genere” e in assoluto il miglior spettacolo mondiale. Un’idea tutta italiana, nata nel 2015 da Le Cirque World’s Top Performers, gruppo di lavoro appassionato di Circo Contemporaneo. Nello stesso spettacolo si ammira l'eccellenza circense assoluta, con i migliori artisti del mondo, i numeri dell’élite, quella del Cirque du Soleil, una delle più importanti produzioni internazionali di Nouveau Cirque. E si assiste anche alle performance di giovani talenti inseriti in un cast di superstar.





Per il pubblico di Rimini, Alis sarà un’esperienza inedita. In scena per quasi 2 ore senza interruzioni, e senza animali, ci saranno acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti di tutto il mondo. Molti di loro hanno ricevuto premi internazionali di massimo prestigio al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo e al Festival Internazionale Cirque de Demain di Parigi.





Tra gli altri artisti in scena a Rimini ad aprile: Asia che ha soli 19 anni interpreta la parte del personaggio che dà il titolo allo spettacolo. Approdata nel 2015 all'Ecole National du Cirque in Canada oggi è una delle stelle emergenti nella disciplina del Aerial Silk e si esibisce a 9 metri d’altezza; l'ucraino Anatoliy Zalevskyy già medaglia d’oro al Cirque de Demain di Parigi e Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo; con 13 rami di foglie di palma, Lara Jacobs Rigolo (guest star in Amaluna del Cirque du Soleil) crea un’oasi di concentrazione e serenità; in scena anche la leggenda Yves Décoste, vincitore del Clown d’Argento al Festival del Circo di Montecarlo: i suoi numeri sono stati inseriti nei più importanti galà del mondo, dal Superbowl alla Formula 1, fino all’Esposizione Universale di Shangai.

"L’entusiasmo con il quale il pubblico italiano ci ha accolti lo scorso anno ci ha imposto di rimandare le tournée previste all’estero e proseguire ancora qui in Italia per tutto il 2018 - dichiara lo show director e autore, Gianpiero Garelli - ll progetto di ALIS è in continua evoluzione, sia artisticamente, sia sotto il profilo tecnico e scenografico”.





A guidare il cast è Onofrio Colucci, direttore artistico, co-autore e maestro di cerimonia: “Il progetto Le Cirque World’s Top Performers è un viaggio che in più di due anni ci ha regalato tante scoperte piene di entusiasmo e che di volta in volta abbiamo condiviso col pubblico testimone di cambiamenti ad ogni nuova tappa. Ad ogni nuovo capitolo di questa splendida storia qualche artista nuovo si aggiungerà, qualcuno ritornerà e qualcun altro prenderà magari una pausa. Quello che è certo è che ad ogni tappa lo spettacolo continuerà ad essere più spettacolare e affascinante di quella precedente... perché anche per noi il viaggio è più importante e emozionante della meta stessa”.





Le prevendite per Rimini sono partite e i biglietti stanno già andando a ruba. Per informazioni basta controllare sul sito www.alisticket.it. Agevolazioni per bambini e famiglie, secondo il settore scelto.