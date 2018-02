Santarcangelo Calcio, dopo Piccioni rinnova anche l'ex Rimini Bussaglia

Sport

Il Santarcangelo pianifica il proprio futuro. Dopo il rinnovo dell'attaccante Piccioni, ha prolungato il suo contratto per un anno, fino al 30 giugno 2019, anche Andrea Bussaglia, classe '97. L'ex Rimini, originario di Fano, ha totalizzato fino ad oggi 23 presenze e 4 reti. Giocatore di grande duttilità, impiegato finora come trequartista o come esterno offensivo su entrambe le fasce, Bussaglia è arrivato in estate in maglia gialloblu dal Romagna Centro.