Campi elettromagnetici, valori contenuti in provincia di Rimini, i dati di Arpae

Attualità

Rimini

| 12:08 - 21 Febbraio 2018

In Emilia – Romagna la rete regionale di monitoraggio dei campi elettromagnetici ad alta frequenza (cem) è attiva dal 2002. Dal 2003 al 2006 la rete regionale si è integrata con la rete nazionale coordinata dalla Fondazione Ugo Bordoni di Bologna, gestita dalle singole Agenzie per l’ambiente tramite apposite convenzioni: dal 2009 la rete è gestita interamente dalle Arpae.

La rete di monitoraggio dell’Arpae di Rimini è costituita da 3 stazioni di misura in continuo (centraline) e da un centro di controllo per l’acquisizione, l’elaborazione e la diffusione giornaliera dei dati, collocato presso la sede Arpae.

Le stazioni sono rilocabili al fine di consentire il monitoraggio nelle diverse zone della provincia, con particolare attenzione alla presenza di siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case protette, ecc.).

Tale progetto comprenderà diversi anni di rilevazioni in continuo dei CEM: in questo report sono riportati i risultati degli anni 2015, 2016 e 2017.

In tale periodo sono state effettuate in provincia 15 campagne per la Rete Cem, per un totale di 21.480 ore di rilevamento (895 giorni). I monitoraggi sono stati svolti prevalentemente in prossimità di impianti SRB (93 %) ed in minore misura in prossimità di siti misti RTV/SRB (7 %).

La maggior parte delle campagne è stata realizzata in corrispondenza di edifici scolastici, compresi gli asili, a seguire sono state monitorate le abitazioni private, e in minor misura strutture sanitarie.

Dall’analisi dei dati riportati nella tabella e nei grafici precedenti, si può osservare che i risultati delle misurazioni confermano, in termini di valore medio del campo elettrico, valori al di sotto del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità previsti entrambi dalla normativa e pari a 6 V/m.

Anche in termini di valore massimo del campo elettrico i dati sono al di sotto di 6 V/m ad eccezione di una sola campagna dove tale valore viene superato: ulteriori analisi strumentali dettagliate non hanno confermato tale superamento.

Osservando i valori riportati si può notare come il livello del campo elettrico diventi più significativo man mano che diminuisce la distanza dall’impianto ed è maggiore nei piani più alti.

Anche se i risultati sono abbastanza rassicuranti occorre tenere conto che negli ultimi anni nuove tipologie di sorgenti quali trasmettitori per la televisione digitale, antenne per servizi wireless e WiFi, ripetitori per la telefonia digitale UMTS, ripetitori per servizi su portatili (DVBH) ecc. stanno conoscendo un grande sviluppo che non sembra fermarsi e non potranno che portare ad un aumento dei campi elettromagnetici nell’ambiente.