Un camion vela 'antivaccini' davanti alla sede dell'Usl. Il Comune di Rimini: "li denunciamo"

Attualità

Rimini

| 07:14 - 21 Febbraio 2018

Dopo i contestati manifesti pubblicitari sugli autobus di Start Romagna che indicavano le "sospette reazioni avverse" ai vaccini, il movimento riminese "e pur si muove" torna a far parlare di sé. Sono infatti comparsi altri manifesti, questa volta su camion-vela sempre con il medesimo messaggio, in alcune zone di Rimini. Uno di questi è stato posizionato strategicamente davanti all'ingresso della Usl del Colosseo di Rimini, proprio dove si trova il reparto di vaccinazioni pediatriche. Sulla pagina facebook di una delle promotrici dell'iniziativa, sono presenti le foto del camion vela davanti al colosseo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il comune di Rimini avrebbe avviato delle verifiche e l'intenzione sarebbe di far proseguire la vicenda in tribunale.