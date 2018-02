Contro il cyberbullismo, studenti a lezione dai Carabinieri: l'iniziativa alla Franchini di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:14 - 20 Febbraio 2018

Proseguono gli incontri tra i Carabinieri e gli studenti nell’ambito dell’ormai consolidato progetto di diffusione tra i giovani della cultura della legalità portato avanti dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con gli Istituti Scolastici presenti sul territorio e che prevede una serie di lezioni, visite presso i reparti e dimostrazioni del personale specializzato al fine di avvicinare i più giovani al mondo della legalità.

Nel corso della mattinata odierna il Comandante della Compagnia di Rimini, Cap. Sabato Landi, unitamente al Comandante della Stazione Carabinieri di Santarcangelo di Romagna, Luogotenente Giuseppe Pizzarelli, ha incontrato i giovani studenti della Scuola Media Statale “Teresa Franchini”.

Nel corso dell’incontro, in cui è stato illustrato ai giovani l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri con particolare riguardo alla compagine territoriale ed al nuovo Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, dopo aver inquadrato il concetto di legalità nella società moderna, ci si è soffermati su argomenti di particolare delicatezza ed attualità quali il bullismo, il cyberbullismo e la circolazione stradale, dedicando particolare attenzione al mondo di internet e dei vari social network, strumenti sempre più diffusi anche tra i più giovani. I relatori hanno evidenziato come, nella società attuale, il mondo virtuale rappresenti ormai la quotidianità nei rapporti interpersonali, invitando i ragazzi a riconquistare il mondo reale, esortandoli al contatto con l’ambiente e con i propri coetanei, apprezzando il valore di un’attività all’area aperta, il tutto sotto la costante e rassicurante presenza dell’Arma che, con la sua capillarità sul territorio, fa della massima vicinanza al cittadino uno dei suoi punti di forza.

Agli studenti, che da subito si sono dimostrati entusiasti dell’iniziativa partecipandovi attivamente e ponendo numerose domande ai relatori, sono stati altresì mostrati dei filmati tratti da documentari e da telegiornali al fine di meglio sedimentare quanto loro spiegato.

L’Arma dei Carabinieri, d’intesa con gli istituti scolastici, darà seguito per tutto l’anno scolastico a tali iniziative in tema di cultura della legalità.