Ginnastica artistica Riccione: oro, argento e bronzo ai campionati Gold junior e senior

09:11 - 20 Febbraio 2018

Jacopo Coglianese, Giada Marchionna e Stella Pfister rispettivamente ORO ARGENTO E BRONZO in regione.

Si è svolta a Rimini la prima prova regionale del campionato individuale Gold junior e senior.

Il campionato della massima categoria in cui le ginnaste possono partecipare sia per la classifica al around (classifica sulla somma dei punteggi ottenuti su 4 attrezzi) sia per la classifica di specialità.

In campo per la ginnastica Riccione le atlete Stella Pfister, Elisa Palazzini e Giada Marchionna.

Aprono la gara Pfister classe 2003 e Palazzini, classe 2004 con una buona prova a tutti e quattro gli attrezzi a parte qualche incertezza a trave.Al temine del loro turno di gara Pfister sale sul terzo gradino del podio all around e si aggiudica una meritata medaglia di bronzo nella specialità volteggio, mentre Palazzini si piazza quarta posto.Scende in gara per il secondo turno la senior Giada Marchionna, classe 2001.

Buona anche la prova di Giada che termina al secondo post all around e guadagna la medaglia di bronzo a parallele e a trave. Solo un errore a corpo libero sulla prima diagonale le ha impedito di aggiudicarsi un’ulteriore medaglia proprio all’ attrezzo in cui Giada è solita brillare. Sabato 17 Febbraio si è svolta invece a Cesena la seconda prova del campionato di Specialità Gold sezione maschile.

Jacopo Coglianese classe 2001 ottiene un eccellente primo posto a parallele nella classifica di campionato junior seconda fascia, mentre nella seconda prova si piazza al terzo posto al cavallo e a parallele. Ancora un grande risultato per la Asd Ginnastica Riccione !

Molto soddisfatti gli allenatori Genchev e Batocco che sottolineano la buona maturità raggiunta dai loro atleti e prevedono ulteriori miglioramenti per la seconda prova di Aprile.