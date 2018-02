Mercoledì l'ultimo saluto a Nicola Parentelli, tragicamente scomparso a San Leo durante un'escursione

Attualità

San Leo

| 07:53 - 20 Febbraio 2018

Saranno celebrati mercoledì a Cesena i funerali di Nicola Parentelli, lo sportivo appassionato di ciclismo morto sabato a San Leo durante una escursione in mountain bike. Il 29enne si trovava in località Tausano quando è caduto in un dirupo facendo un volo di 25 metri che gli è stato fatale. Domenica pomeriggio si è svolta una veglia di preghiera a Longiano. Mercoledì alle 14.30 l'ultimo saluto nella chiesa di Bulgarnò di Cesena.