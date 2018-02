Cattolica Volley espugna il 'fortino' del Team Rosso Bologna e si prepara al derby con San Marino

Sport

Cattolica

| 13:33 - 19 Febbraio 2018

Il Cattolica Volley strappa l'undicesima vittoria stagionale nella combattutissima sfida nel fortino del Team Rosso Bologna (1-3, parziali 25-23, 22-25, 23-25, 23-25) e sale a quota 32 punti in graduatoria, il commento dopo gara del tecnico cattolichino Alessandro Medri: "Inizio con il fare i complimenti alla squadra avversaria e all' allenatrice, giocatrici molto giovani che hanno saputo interpretare benissimo una gara per noi difficile, e non avrebbero rubato nulla se il risultato fosse stato invertito, in quanto è stata una sfida equilibrata, dove le differenze in campo non si sono viste. Il tutto è stato deciso alla fine da episodi, un pallone messo giù in più degli avversari, quindi importante aver portato a casa i tre punti, dall'altra parte, continuare a lavorare in palestra per cercare di limare i tanti errori commessi. Ciò è possibile attraverso un lavoro in palestra tecnico e tattico di gruppo, rimboccandosi le maniche e andando avanti. Tutti i set sono stati tirati, il primo l'avevamo anche recuperato, ma sono stati bravi loro a chiuderlo, il terzo e il quarto si è giocato su palloni risultati poi decisivi. Un po' un passo indietro rispetto alla gara casalinga con il Forlì, ma devo dare atto ad una squadra che non merita quel posto in classifica che ha, per cui un plauso anche loro, perchè è giusto riconoscere la bravura degli avversari. Noi dobbiamo fare tesoro degli errori, per poter appunto limare questi black out che ci capitano e poter crescere nel tempo. Il nostro modo di giocare e approcciare alla gara, sia che si giochi con la prima o con l'ultima compagine in graduatoria, deve essere uguale, se si vuole crescere come squadra e come mentalità, per me è fondamentale, l'importanza della partita e della posta in palio deve avere lo stesso valore. Il campionato è aperto, vivo, motivo di orgoglio per noi farne parte, per la prima squadra ma anche per la nostra "filiera", per la società, per i tifosi, ora ci proiettiamo alla sfida di sabato". Il prossimo impegno per le il team cattolichino, è previsto per sabato 24 febbraio alle ore 18.30 al Palasport di Cattolica nel derby con la capolista Banca San Marino.