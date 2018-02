San Giovanni in Marignano, la Battistelli Volley vince la Coppa Italia di Serie A2

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:40 - 19 Febbraio 2018

Da un piccolo paese come San Giovanni ad una grande sfida nazionale: ieri è andata in scena la sfida per la Coppa Italia di serie A2. Entusiasmo ed attesa hanno contrassegnato questa storica giornata, cominciata dal Palazzetto dello Sport di San Giovanni in Marignano, dove si allena e gioca la squadra.

Da lì le ragazze, la dirigenza e a tutto il fan club, oltre 500 tifosi, hanno fatto tappa al Paladozza di Bologna per la storica finale, che, dopo una combattuta e accesa partita, ha consegnato la vittoria alla squadra marignanese per 3-1 sulla Lpm Bam Mondovì.

Il Sindaco Daniele Morelli commenta così: "Ho avuto l'onore di essere con i tifosi sugli spalti e di condividere questa forte emozione con tanti concittadini. Un percorso sorprendente quello della Battistelli Volley che regala al nostro paese una grandissima gioia e orgoglio! Complimenti da parte di tutta la Comunità alle ragazze, ai Tecnici e Dirigenti e a tutti gli Sponsor e i Fans che stanno sostenendo con entusiasmo la squadra.

Stiamo già pensando a come festeggiare e celebrare questo grandioso successo, storico per la nostra San Giovanni in Marignano".