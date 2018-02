Santarcangelo, lavori alla rete fognaria chiuso un tratto di via Ronchi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:35 - 19 Febbraio 2018

Un tratto di via Ronchi resterà temporaneamente chiuso al traffico per consentire l’esecuzione di lavori alla rete fognaria da parte di Hera. L’intervento fa parte del più ampio progetto di adeguamento delle reti fognarie in zona stazione che in questa fase continuerà ad interessare un tratto di via Ronchi: le abitazioni comprese tra i numeri civici 15 e 539 saranno accessibili da via Torino o da via Calancone, mentre quelle dal 669 all’899 da via Tosi. Infine, tutti i numeri civici lungo via Calancone saranno raggiungibili da via Bargellona o da via Ronchi, con ingresso da via Torino.

Il cantiere – che dovrebbe concludersi entro giugno prossimo – prevede dunque il divieto di transito e sosta nel tratto di via Ronchi in prossimità del fabbricato al numero civico 669, l’istituzione di ‘strada senza uscita’ tra il civico 669 e via Tosi, oltre all’istituzione del limite massimo di velocità ai 30 chilometri orari nell’area interessata dai lavori.