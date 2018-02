Copiose infiltrazioni d'acqua al Palasport Flaminio Rimini, Crabs giocano a Santarcangelo

Attualità

19 Febbraio 2018

Infiltrazioni d'acqua al Palasport Flaminio di Rimini. Un problema che ha messo in difficoltà le società sportive. Domenica la partita casalinga dei Crabs contro Palermo è stata ospitata a Santarcangelo. Su Facebook l'assessore allo Sport del Comune di Rimini Gianluca Brasini informa che i tecnici di Anthea sono al lavoro da tre settimane per capire il percorso dell'infiltrazione, finora senza risultato. "Il tetto è stato mappato tutto e pare proprio non ci siano punti di infiltrazione." dice Brasini "Si è iniziata l'ispezione anche in altri settori ma a tutt'oggi senza esiti. Contiamo di risolvere il problema quanto prima.

Nel frattempo ci scusiamo con gli sportivi per il disagio. Ringraziamo gli amici di Santarcangelo per aver ospitato i Crabs"