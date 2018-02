Concorso ‘Una Tshirt per il sorriso di un bambino’ indetto da Arop: premiati tre studenti delle scuole riminesi

Attualità

Rimini

| 09:47 - 18 Febbraio 2018

Si è tenuta sabato pomeriggio nella Sala del Giudizio, museo della città di Rimini, in presenza di centocinquanta studenti delle scuole artistiche e grafiche del territorio riminese, dei loro insegnanti e della giuria, la premiazione del concorso indetto da Arop, "una Tshirt per il sorriso di un bambino".

Hanno partecipato il liceo Fellini di Riccione, istituto Einaudi corso di grafica, Enaip corso di grafica, Liceo artistico Serpieri.

Ha aperto il dott. Roberto Romagnoli con il benvenuto si partecipanti, la dott. Ssa.Gloria Lisi ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale di Rimini.

La dott. Ssa Roberta Pericoli, responsabile del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Infermi, centro di Riferimento per l'area Romagna ha parlato del tumore dei bambini e degli adolescenti e dell'importanza di comprendere le difficoltà di chi si trova ad attraversare un simile periodo, soprattutto nel momento del ritorno alla normalità dopo un lungo periodo di assenza.

La giuria , formata da membri di Arop è stata presieduta dal prof. Vittorio d'Augusta, pittore e docente Laba e aveva tra i suoi componenti

Marianna Balbucci, illustratrice, Loretta Dell'Ospedale grafica, Roberto De Grandis. Pittore, illustratore, grafico. Tutti gli elaborati sono in mostra presso il museo della città fino al prossimo sabato.





Sono risultati vincitori





Terzo premio, un buono spesa presso Artistica San Marino, e un abbonamento con sei ingressi nelle sale Giometti cinema stato assegnato a Marco Pio Calvaresi Classe II E Einaudi, e sarà utilizzato per illustrare la copertura di un quaderno.





Secondo premio, buono spesa presso Spadarella di Santarcangelo, è andato ad Alice Girometti, classe IIIC Liceo artistico Fellini di Riccione e sarà utilizzato per decorare uno zainetto.





Il primo premio, una tavoletta grafica offerta da Arop e che decorera' la Tshirt è andato a Iacopo Grossi della classe VC del corso di grafica di Einaudi . Al momento della premiazione sono entrati due bambini che indossavano le magliette già stampate con la grafica del vincitore.





Tutti i disegni saranno poi trasferiti nella Casa Accoglienza dove resteranno in mostra permanente e molti di essi saranno utilizzati per decorare nuovi prodotti messi a punto da Arop.

La giornata era anche conclusiva della settimana di sensibilizzazione sulle problematiche del cancro infantile che ha visto tante scuole partecipare con incontti come il Liceo Valgimigli, le primarie e la Biblioteca di San Giovanni in Marognano , giovedì 15 u.s. con il lancio dei palloncini come gesto simbolico di vicinanza e partecipazione.

La giornata si è conclusa con il Buffet realizzato dagli studenti dell'istituto Alberghiero Malatesta di Rimini, quindi all'insegna della partecipazione e confronto tra le scuole.