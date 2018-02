Volley, serie C: Titan Services facile sul Modena. Banca di San Marino sconfitta al tie-break a Ravenna

Sport

Repubblica San Marino

| 08:46 - 18 Febbraio 2018

In serie C maschile vittoria della Titan Services su Invicta Modena per 3 a 0 (25/18 25/12 25/11). Partita senza problemi quella vinta dalla Titan Services sull’Invicta Modena. Tre set senza storia nei quali la compagine sammarinese, falcidiata dagli infortuni, ha comunque giocato una partita di sostanza e senza sbavature, senza cedere mentalmente. Oltre a fornire il solito apporto in attacco, micidiale in battuta Farinelli che ha chiuso con otto ace all’attivo. Bene Di Michele autore di 8 punti nel, per lui inconsueto, ruolo di schiacciatore.

La Titan Services si presenta ai nastri di partenza senza le due bande Togni e Tentoni (quest’ultimo in panchina solo per onor di firma) e senza il libero Bacciocchi, fuori per infortunio. Coach Mascetti, per ovviare, convoca per il ruolo di libero Emanuele Cervellini (fermo dalla fine del precedente campionato) e il giovanissimo Manuel Broccoli, un classe 2003 di buone prospettive. Per dare un cambio sulle bande, va in panchina il beachers Paolo Paganelli. Al via la Titan Services si schiera con Farinelli opposto al palleggiatore Rondelli, Andrea Lazzarini e Di Michele sulle bande, Peroni e Bernardi al centro con Cervellini libero. L’Invicta Modena non è avversario dei più temibili, commette molti errori in fase d’attacco comunque, nel primo set, resta in scia fino al 13/11 quando i sammarinesi allungano (17/13) per poi andare a chiudere in tranquillità sul 25/18. Secondo set subito in discesa (8/2) per i padroni di casa tanto che sul 14/4 si alza dalla panchina il 14enne Broccoli per dare respiro a Cervellini. Il parziale si chiude senza problemi sul 25/12. Terzo set sulla falsariga del secondo (9/1 al primo time out) e partita subito in ghiaccio contro un’avversaria che cede anche dal punto di vista psicologico.

In Serie C femminile. Olimpia Master – Banca di San Marino finisce 3 a 2 (23/25 21/25 25/21 25/23 15/11). Non gioca una buona partita la Banca di San Marino in quel di Ravenna e, con la sconfitta al tie-break, si vede raggiungere dal Lugo in testa alla classifica. Contro l’Olimpia, le ragazze di Luca Nanni faticano ad attaccare sugli esterni anche per merito delle padrone di casa che difendono con molta precisione. Così, non bastano gli attacchi dal centro di Tomassucci e Vanucci per portare a casa la partita. “Abbiamo vinto i primi due set aiutati anche dalle nostre avversarie che hanno sbagliato molto – non cerca scuse coach Luca Nanni dopo la partita – e, forse, sul 2 a 0 abbiamo pensato che fosse fatta. Peccato per noi ma le ravennati hanno giocato meglio e hanno meritato. Non sono dispiaciuto tanto per la sconfitta quanto dal fatto che i vari acciacchi dei quali soffrono diverse giocatrici non ci permettono di allenarci con continuità e intensità”.