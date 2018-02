Boom shopping online: 500 mila pacchi consegnati in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:02 - 16 Febbraio 2018

Si tratta di un vero e proprio boom per i pacchi ordinati su internet e consegnati in provincia di Rimini dalla rete dei portalettere di Poste Italiane e del corriere espresso del Gruppo (SDA). Nel 2017 si è registrato infatti un volume di circa 500.000 oggetti recapitati, con un incremento molto significativo dell’82% rispetto al 2016 (il maggiore in Emilia-Romagna). Lo strumento di pagamento più utilizzato resta la carta prepagata Postepay con cui viene eseguito il 25% delle operazioni e-commerce in Italia. Anche il servizio di recapito di Poste Italiane si evolve e innova grazie ai “postini telematici” dotati di palmare, stampante e Pos, che permettono ai cittadini di ricevere pacchi comodamente presso la propria abitazione o luogo di lavoro. Nel Riminese i portalettere dotati di questi strumenti sono 136.

Anche gli uffici postali hanno un ruolo cruciale nella rivoluzione e-commerce attraverso sportelli dedicati al ritiro dei pacchi inesitati (non consegnati per assenza del destinatario) acquistati on line. Con l’App Ufficio Postale per Smartphone e Tablet, è possibile sapere lo stato della spedizione, inquadrando con la fotocamera il codice a barre contenuto nell’avviso di giacenza, o digitando manualmente il codice. Si può anche conoscere la data a partire dalla quale il pacco può essere ritirato, l’ufficio postale dove si trova in deposito e, soprattutto, prenotare direttamente il ticket e il proprio turno in ufficio postale per il giorno corrente o per quello successivo, per tutti i tipi di servizi compreso il ritiro di posta raccomandata e dei pacchi.

In Italia nel 2017 il valore degli acquisti dei prodotti on line supera per la prima volta quello dei servizi, (fonte Osservatorio e-commerce Politecnico di Milano e Netcomm), e il partner principale di questo cambiamento epocale è Poste Italiane che nel 2017 ha consegnato circa 60 milioni di pacchi facendo registrare una crescita del 43% rispetto al 2016, diventando uno degli attori fondamentali per lo sviluppo del mercato degli acquisti on line. Nel Paese delle eccellenze, di prodotti, brand e territori, infatti, oltre un pacco su tre del mercato e- commerce è consegnato da Poste italiane.