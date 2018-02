BVolley Romagna, San Giovanni in Marignano attende la finale di Coppa Italia

Sport

San Giovanni in Marignano

| 09:22 - 16 Febbraio 2018

Mentre i Campionati Regionali hanno iniziato ad affrontare i rispettivi gironi di ritorno, in campo nazionale La Battistelli San Giovanni in Marignano tiene la posizione nel Campionato di A2, ma soprattutto attende con ansia la finale di Coppa Italia; a Bellaria Igea-Marina la Gut Chemical e nel settore maschile la Romagna Banca rallentano il passo ma restano nelle posizioni di vertice, il Riccione Volley in serie D guadagna punti preziosi per la salvezza e l’Athena Rimini Volley in Prima Divisione aspetta di giocarsi nei Play off tutte le sue chances di promozione in serie D.

Entriamo allora nello specifico dei risultati delle varie società:

Consolini Volley Pallavolo Femminile : Nel Campionato Nazionale di A2 Femminile la Battistelli San Giovanni in Marignano perde qualche punto nelle ultime partite e con 52 punti cede il primo posto in classifica alla Lpm Bam Mondovì ma, quel che più conta in questo momento, conquista una splendida finale di Coppa Italia, da giocarsi, senza i favori del pronostico, contro la stessa Lpm Bam Mondovì Domenica 18 febbraio alle ore 17,30 al Paladozza di Bologna e, come si sa, non sempre i pronostici vengono rispettati. La Consolini SSD nel Campionato di Seconda Divisione Territoriale Girone A, a una partita dal termine della prima fase, con 26 punti mantiene un buon terzo posto in classifica che gli permetterebbe di accedere alla Poule A per la promozione in Prima Divisione, mentre la Isolcasa Negozio inizierà il 17 febbraio la Poule C di consolazione del Campionato Femminile Under 14 Territoriale.

Consolini Volley Pallavolo Maschile : nel Girone B del Campionato Regionale maschile di serie C per il Panificio Pagnoni San Giovanni in Marignano una partita vinta ed una persa sono il bilancio che gli permette di stazionare all’11° posto con 16 punti; al giro di boa la Nuova Consolini Volley nel campionato di Prima Divisione Maschile Interprovinciale, staziona al 6° posto in classifica con 11 punti. Nel Campionato Under 14 Maschile Territoriale, la Consolini Sharks U14, ferma a 16 punti, scende al 4° posto in classifica a 3 partite dalla fine.

Dinamo Pallavolo Maschile Bellaria Igea-Marina: nel Girone B del Campionato Regionale maschile di serie C continua a vincere di misura, la Romagna Banca Bellaria Igea-Marina, solo 3 a 2 nelle ultime due partite, ma resta comunque sempre al 2° posto in classifica con 34 punti dietro alla Polisportiva Modena Est che guarda tutti dall’alto a punteggio pieno. Momento negativo per la Dinamo Bellaria Igea-Marina nel Girone C del Campionato Regionale maschile di serie D, due sconfitte che la fermano a 22 punti e la fanno scendere al 7° posto in classifica.

Nelle categorie giovanili, nel Campionato Under 18 Maschile Territoriale, la Dinamo B.I.M.- Riviera RN, svanito il titolo di campione interprovinciale già assegnato alla Bunge Romagna In Volley tuttora imbattuta, può comunque giocarsi nello scontro diretto contro il Volley Club Cesena l’accesso alla fase regionale interterritoriale. Nel Campionato Under 16 Maschile Territoriale la stessa Dinamo B.I.M.- Riviera RN continua a vincere e a dominare la classifica a punteggio pieno con 32 punti e 10 punti di vantaggio sulla seconda. Anche nel Campionato Under 14 Maschile Territoriale la Dinamo Bellaria Blu, pur sconfitta di misura 3 a 2 dalla B&P Volley, continua a guidare la classifica con 30 punti ed anche la Dinamo Bellaria Bianca vince ancora e consolida il 5° posto in classifica con 11 punti.

ASD Idea Volley Pallavolo Femminile Bellaria Igea-Marina: rallenta leggermente il passo la Gut Chemical Bellaria Igea-Marina, nel Girone C del Campionato Regionale femminile di serie C, perdendo 3 a 1 lo scontro diretto per il secondo posto contro la Liverani Castellari Lugo, scende al 3° posto con 31 punti. L’Idea Volley Bellaria ha terminato le sue fatiche nella prima fase del Campionato di Seconda Divisione Femminile Territoriale Girone B e attende, ferma al 5° posto in classifica con 10 punti, i risultati delle altre squadre per iniziare la seconda fase.

Nel Campionato Under 16 Femminile Territoriale l’Idea Volley Bellaria attende di iniziare il 24 Febbraio la Poule B di consolazione, mentre invece è già cominciata con una vittoria ed una sconfitta per l’Idea Volley Rubicone nel Campionato Under 14 Femminile Territoriale.

ASD Riccione Volley Femminile e Maschile: Torna a vincere e a fare punti il Riccione Volley, nel Girone D del Campionato Regionale femminile di serie D, vince 3 a 2 la prima sfida salvezza contro l’Olimpia Master Cmc Ravenna e poi conquista un punto preziosissimo contro la Clai Studio Montevecchi, salendo al 10° posto in classifica con 11 punti; muove ancora la classifica il Riccione Volley nel Girone A della Prima Divisione Femminile Territoriale e sale al 5° posto in classifica con 15 punti.

2 partite vinte e 2 perse nella Poule B del Campionato Under 18 Femminile Territoriale Girone A per il Riccione Volley, con 6 punti e 3° posto provvisorio in classifica; nel Campionato Under 16 Femminile Territoriale il Riccione Volley inizierà a giocare la Poule B il giorno 21 Febbraio.

Campionato Under 14 maschile Territoriali: il Riccione Volley vince contro il Rubicone in Volley e sale al 3°posto in classifica con 17 punti.

PGS Omar Volley Femminile: non riesce più a trovare la strade della vittoria la PGS Omar Volley che partecipa alla Prima Divisione Femminile Territoriale Girone A, perde contro Polisportiva Stella e Villa Verucchio e scende al 7° posto in classifica con 12 punti. Finita con un 7° posto in classifica la prima fase della Seconda Divisione Femminile Territoriale Girone A la PGS Omar Volley attende il calendario delle partite della Poule C.

Nel Campionato Under 14 Femminile Territoriale, la PGS Omar Volley inizia con una sconfitta contro la Polisportiva Junior Coriano la Poule C.

Athena Rimini Volley Femminile: l’Athena Rimini Volley nella Prima Divisione Femminile Territoriale Girone B, staziona al 2° posto in classifica a 35 punti dietro all’Aics Volley Forlì ed attende ormai solamente l’inizio della seconda fase per giocarsi la promozione in serie D .

Situazione nei Campionati Under: nel Campionato Under 16 Femminile Territoriale la Figurella Athena Volley inizierà il 17 Febbraio la Poule B, mentre nel Campionato Under 14 Femminile sempre la Figurella Athena Volley ha iniziato la Poule C con una vittoria contro l’Edera Forlì.

Quasi tutti i campionati stanno entrando nella fase clou della stagione dove si raccoglieranno i frutti del lavoro svolto, la fase dove bisogna stringere i denti e non mollare per raggiungere gli obiettivi prestigiosi che ogni società del Mondo BVolley si è posta ad inizio stagione, ed allora dato che si dice “chi ben comincia ” Domenica 18 Febbraio tutti a tifare Battistelli !!



Ufficio Stampa BVolley Romagna