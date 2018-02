DIRETTA TESTUALE Calcio Serie D: Vigor Carpaneto - Rimini, turno infrasettimanale

Sport

Rimini

| 12:53 - 21 Febbraio 2018

Vigor Carpaneto - Rimini 2-2 finale

Reti: 6' Arlotti (R); 65' Tognassi (C), 75' Bonaventura (R), 89' rig. Rantier (C)



Vigor Carpaneto: Mercuri (40's.t Errera), Pizza, Tinterri, Mastrototaro, Fogliazza, Tognassi, Rossi (33's.t Favari), Abelli (13's.t Minasola), Rantieri, Mauri, Sylla.

In panchina: Ghidotti, Tura, Spagnoli, De Piano, Consulin, Terranova.

Allenatore:G. De Gradi (Rossini squalificato)



Rimini:Scotti, Brighi, Valeriani, Righini (13's.t Montanari), Romagnoli (32's.t Tompte), Vesi, Arlotti, Cicarevic, Pasquini (8's.t Mazzavillani), Guiebre, Traini (22's.t Buonaventura)

In panchina: Rapisarda, Cola, Simoncelli, Petti, D'Addario.

Allenatore: M. Martini (Righetti squalificato)



Arbitro:Costanza di Agrigento. Assistenti: Agostino di Sesto San Giovanni e De Cristofaro di Rovereto.

Ammoniti: Pizza (V)

Espulsi:



LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA

Rimini in partenza con cinque uomini diversi rispetto alla formazione iniziale dell'ultimo turno. Righetti, causa squalifica, siede in tribuna

Al 3' Cicarevic lanciato a rete viene fermato dalla tempestiva uscita di Mercuri

Al 6' Grande intervento di Scotti. Dall'angolo il pallone giunge a Mastrototaro che sottomisura trova la grande risposta di Scotti.

6' e 30'' Dalla ripartenza il Rimini va in gol. Paquini addomestica il pallone al limite dell'area, battuta centrale, Mercuri non trattiene e Arlotti da due passi infila l'estremo di casa.

Al'11 Traini da posizione defilata, da dentro l'area di rigore, calcia addosso a Mercuri che respinge di pugno.

In evidenza nel primo quarto d'ora le prestazioni di Cicarevic e Pasquini.

Al 30' nessuna emozione da segnalare.

Al 34' tiro di Abelli troppo debole per impensierire Scotti.

36' Ammonito Pizza (C)

37' Punizione di Righini a cercare la testa di Traini che da due passi centra incredibilmente la traversa.

38' Dalla destra Righini mette al centro un pallone invitante che termina fuori di un nulla. Romagnoli e Traini mancano l'appuntamento per la deviazione vincente.

Viene concesso un solo minuto di recupero.

Al 46' Traini dalla distanza cerca la porta, pallone a lato.

Fine primo tempo

__________________________________________________________________



Ripresa

0' Non ci sono cambi nelle due formazioni.

4' Valeriani dalla distanza mette a lato.

8' Esce Pasquini per il Rimini, entra Mazzavillani.

9' Tiro da fuori area di Abelli, bloccato senza problemi da Scotti. Conclusione centrale per il numero otto del Carpaneto.

11' Dal traversone di Fogazza nasce il colpo di testa di Sylla, pallone fuori!

13' Esce per il Rimini Righini, entra Montanari.

13' Esce per il Carpaneto Abelli, entra Minasola.

19' Colpo di testa di Sylla strepitosa parata di Scotti.

20' Pareggio del Carpaneto. Dal corner Tognassi di testa batte l'estremo ospite.

22' Esce Traini per il Rimini, entra Buonaventura.

26' Guiebre: Occasionissima Rimini: Guiebre pennella per la testa di Vesi, pallone fuori di un nulla.

30' Cicarevic, grande apertura per Arlotti, palla al centro per l'accorrente Buonaventura per il nuovo vantaggio biancorosso.

31' Tompte prende il posto per il Rimini di Romagnoli.

32' Grandissima parata di Scotti su Tognassi. Carpaneto pericoloso nuovamente da corner, sempre di testa con il protagonista del gol.

33' Esce per il Carpaneto Rossi entra Favari.

41' Esce il portiere del Carpaneto Mercuri, entra Errera.

43' RIGORE per il Carpaneto. Fallo di Vesi su Sylla molto discutibile.

44' Rantier dagli undici metri spiazza Scotti per il 2-2