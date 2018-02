Santarcangelo stanzia 18.000 euro per la sistemazione delle strade vicinali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:23 - 15 Febbraio 2018

Ammonta a circa 18mila l’euro l’importo stanziato per il 2018 dal Consorzio di Bonifica della Romagna e dal Comune di Santarcangelo per interventi di manutenzione straordinaria su strade vicinali. L’accordo rientra nell’ambito di un protocollo d’intesa approvato dalla Giunta nei giorni scorsi, che impegna l’amministrazione comunale a contribuire nella misura del 10 per cento alle spese complessive del progetto, che verrà definito nelle prossime settimane da parte dei tecnici comunali e dei referenti di zona del Consorzio di Bonifica.





Prosegue dunque la collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Consorzio di bonifica della Romagna che nel 2017 aveva stanziato 150.000 euro per lavori sulle strade vicinali presenti a Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. Nel 2018 arriverà dunque uno stanziamento di ulteriori 18mila euro per interventi di manutenzione sulla viabilità rurale santarcangiolese, che ha un ruolo significativo nell’ambito della rete viaria minore del territorio. Al tempo stesso, i fondi destinati al settore montano potranno interessare i percorsi che si snodano lungo corsi d’acqua pubblica che costituiscono importanti vie di collegamento tra i fondi agricoli attigui.





L’accordo raggiunto con il Consorzio di Bonifica ha dunque l’obiettivo di garantire l’accessibilità ai servizi pubblici presenti sul territorio da parte dei residenti, un adeguato sviluppo delle attività agricole, nonché la presenza di nuclei famigliari attivi e la tutela di aree di notevole interesse storico paesaggistico. Le opere saranno eseguite dal Consorzio che espleterà tutte le pratiche di progettazione, affidamento lavori e controllo della corretta esecuzione degli stessi.