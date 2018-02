Santarcangelo Calcio, la svolta di Cavasin: schema stile Ajax di Van Gaal confermato con la Reggiana

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:25 - 15 Febbraio 2018

Nell'amichevole persa 4-0 con il Bologna, il tecnico del Santarcangelo Alberto Cavasin ha dato spazio alle seconde linee fino al 67', minuto in cui ha inserito la formazione che sfiderà domenica la Reggiana. L'allenatore gialloblu conferma il 3-4-3 con il rombo a centrocampo già utilizzato nella gara con il Padova: tre attaccanti supportati da un trequartista, due interni e un mediano davanti alla difesa a tre. Lo schema che contraddistingueva l'Ajax di metà anni '90 allenata da Louis Van Gaal. Il ruolo di mediano davanti alla difesa era affidato prima a Rijkaard poi a Frank De Boer, mentre nel Santarcangelo, con il Padova, abbiamo visto schierato in quella posizione Lesjak. Contro la Reggiana il difensore croato scalerà in difesa per sostituire lo squalificato Briganti, con Maini e Sirignano ai lati. A centrocampo giocherà Dalla Bona davanti alla difesa, le mezzali saranno Toninelli e Broli, davanti Spoljaric supporterà centralmente il tridente formato da Piccioni, Strkalj e Bussaglia.