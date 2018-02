Pattinaggio artistico Riccione, 2 quartetti e 2 team sincronizzato guadagnano pass ai campionati italiani

Sport

Riccione

13:16 - 15 Febbraio 2018

Ottimi risultati per la società riccionese nelle due giornate di gara del Campionato Regionale FISR Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, che si è svolto sabato 10 e domenica 11 febbraio al Play Hall di Riccione.





Quinto posto per il Quartetto Jeunesse Winter con Sabrina Gugnali, Sofia Lepri, Giorgia Marchionna e Alessia Tonti, che hanno presentato per la prima volta il loro nuovo disco di gara “Malagueňa”; 5° posto anche per il Quartetto Divisione Nazionale Heart con Viola Migani, Greta Nicoletti, Giulia Sciannimanico e Asia Succi, che hanno incantato il numerosissimo pubblico pattinando “Sulle Note di Giuseppe Verdi”. Entrambi i quartetti hanno centrato ampiamente l’obiettivo, aggiudicandosi la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani, che si terranno in marzo a Conegliano.





Buoni anche i piazzamenti per gli altri quartetti riccionesi in gara: Quartetto Jeunesse Spring con Magda e Martina Guadagnoli, Camilla Lafiata e Sofia Zanca, 8° classificate su 18; nella categoria Quartetti Divisione Nazionale 8° posto per il quartetto Autumn con Carolina e Giulia Arangio, Giulia Colombari e Nicole Sapucci che hanno ben eseguito “L’Ombra di Me Stesso” e 13° posto per il quartetto Summer con Alessia Bernardi, Sofia Matteini, Sofia Pivi e Amanda Simoncelli, che hanno fatto ballare il pubblico con la loro performance “Le Luci di Chicago”. Tutti i quartetti sono allenati da Martina Castellani e Silvia Armani.





E per finire le due giornate di gara, il Sincronizzato Junior, squadra di nuova formazione, ha presentato “The Millionaire”, un buon disco da perfezionare nelle difficoltà di pattinaggio; mentre il Sincronizzato Senior, composto da 16 atlete del Pattinaggio Artistico Riccione, allenate da Barbara Di Ghionno Mona Hampel e Alice Grussu, che, ballando “El Ritmo de Cuba” chiudono con un disco vivace ed incalzante le due giornate di gare. Anche le due squadre di sincronizzato si sono aggiudicate la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani a Conegliano.





Settimana importante per il Pattinaggio Artistico Riccione, il Piccolo Gruppo formato da Annie Balducci, Valentina Beltrambini, Giorgia Benelli, Federica Bernardi, Diana Cherniak, Serine Giulietti, Martina Liverani, Giada Micheli, Sofia Olivieri, Benedetta Prioli, Sofia Prioli, Viola Riccardi e Alice Toccaceli vola a Madrid per partecipare, il 17 e 18 febbraio, al XXI “Trofeo Latina Grupos Show”, gara internazionale organizzata dalla società spagnola Club Aluche Patinaje Artístico. Le atlete saranno accompagnate dal Presidente Gigliola Mattei e dall’allenatrice Martina Castellani.