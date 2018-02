Week end ricco di medaglie per la sezione artistica della ginnastica Riccione

Sport

Riccione

| 12:57 - 15 Febbraio 2018

La promozionale della Ginnastica Riccione fa un ottimo esordio nella stagione 2018 nella prima prova regionale LC Silver. A scendere in campo sono le atlete Annalisa Ugolini, Chiara Cekiri, Virginia Fonti e Giada Cevoli che conquista il secondo gradino del podio, mentre Martina Di Luigi si piazza al sesto. Soddisfatte le allenatrici Romina Battazza e Ilaria Donini.

Sempre sabato a Rimini, hanno gareggiato le agoniste dei direttori tecnici Magda Batocco e Stanislav Genchev. Per la categoria Eccellenza Silver Junior 2, in campo Maya Battistini e Alissia Vici. Una prova eccellente che le vede rispettivamente prima e seconda classificata nell’All around. Anche per la classifica di specialità Maya si aggiudica l’oro sui quattro attrezzi, seguita da Alissia.

Per la categoria LD Silver Allieve 4, sono scese in pedana Alessia Serio e Suamy Battistini.

Domenica a Cesena invece, è stato il turno delle più piccole, che hanno fatto incetta di medaglie nella Categoria LC. Per la LC Allieve 3, Adriana Poesio sale sul terzo gradino del podio. Per la categoria LC 3 Allieve 2 e 3, Lara Gambuti è medaglia d’argento e Martina Terenzi conquista il primo gradino del podio.