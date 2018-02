Il Sindaco Spinelli e l'Assessore Pazzaglia in televisione per parlare del Carnevale di Coriano

Attualità

Coriano

| 12:55 - 15 Febbraio 2018

Il Sindaco di Coriano Domenica Spinelli e l’Assessore Anna Pazzaglia saranno ospiti della trasmissione Notizie Oggi su Canale Italia (canale DT 53 e sky 821), venerdì 16 febbraio dalle ore 21:00 alle ore 23:00, per parlare del Carnevale di Coriano che da 25 anni viene organizzato dalla Parrocchia e dai cittadini.

Domenica Spinelli: ”Un evento che porta a Coriano dalle 5000 alle 6000 persone che in termini di indotto vuol dire tantissimo; la responsabilità di un Sindaco è quella di aumentare il PIL della sua città e quindi adoperarsi per mantenere le tradizioni e migliorarle e, nello stesso tempo, non perdere opportunità. Quando gli eventi nascono dal volontariato hanno un valore aggiunto, quindi ben vengano progetti nuovi. Dobbiamo però fare anche i conti con la crescente burocratizzazione degli adempimenti legati alla sicurezza, che è importante salvaguardare, ma che rischia di spegnere l'entusiasmo dei volontari che con tanta passione si adoperano per queste manifestazioni. E’ compito e dovere della Pubblica Amministrazione mettere a disposizione competenze tecniche e risorse per facilitare la realizzazione degli eventi in sinergia con le realtà del territorio che con tanto impegni si adoperano per tenere vive le tradizioni e aumentare l’attrattiva delle città.”