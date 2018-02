Laboratorio intensivo di teatro per adulti a Novafeltria, due weekend condotti da Nicoletta Fabbri

Attualità

Novafeltria

| 11:14 - 15 Febbraio 2018

Proseguono le attività al Teatro Sociale Novafeltria a cura dell’associazione culturale l’arboreto che si propone di determinare un progetto di cultura del teatro per la comunità di Novafeltria e della Valmarecchia assumendo sempre di più l’identità e il ruolo di “teatro aperto” per favorire la partecipazione, i dialoghi con i cittadini e gli spettatori.

In questo tracciato questo fine settimana 17-18 febbraio (e il 17-18 marzo) si svolgerà il laboratorio intensivo di teatro per adulti dal titolo Origini condotto da Nicoletta Fabbri.

“Origini è una possibilità di studio su quello che sentiamo appartenerci in profondità, per natura e per cultura - sperimentare una riscrittura di sé e a mettere in luce quello che a volte si sfuoca col tempo, ma sempre resta fecondo. Origini reali, ma anche riscritte e inventate, lingue primarie, frammenti di ricordi e immagini del passato più lontano, sono il cuore e l’oggetto di un laboratorio teatrale breve e intensivo.” Nicoletta Fabbri.

Prossimo appuntamento della Stagione teatrale, venerdì 23 febbraio, ore 21, il Teatro delle Ariette presenta TUTTO QUELLO CHE SO DEL GRANO, uno spettacolo fatto di pochi, semplici, elementi: una lettera, una focaccia, un uomo e una donna, la campagna e il teatro. Gli attori fanno il pane, lo preparano in scena e vogliono condividerlo con il pubblico, invitato a partecipare al convivio al termine dello spettacolo.

Un'autobiografia in cucina, tra grano e terra, lettere d'amore e ricordi. Un racconto intimo al profumo di pane fresco: un mondo sommerso che ritorna in vita alla luce bassa di un rito antico, poetico e quotidiano insieme.

Il mattino seguente, per il ciclo Teatro Scuola Teatro - Teatro delle Ariette LA VITA ATTORNO A UN TAVOLO incontro-laboratorio tra cibo e autobiografia dedicato agli studenti delle scuole di Novafeltria.

Sottolineiamo inoltre il crescente successo del progetto AMICI DEL TEATRO, l’iniziativa permette la creazione di un fondo di “biglietti sospesi”, biglietti gratuiti che saranno messi a disposizione di coloro che al momento non sono in grado di permettersi l’accesso alle attività culturali e di spettacolo.

Un vero e proprio dono di cittadini ad altri cittadini, con l’intento di sviluppare la solidarietà, il valore delle relazioni sociali e la partecipazione attiva alla vita culturale della propria comunità.

MOSTRA FOTOGRAFICA

Ricordiamo infine che nel Ridotto del Teatro Sociale Novafeltria è possibile visitare la Mostra Fotografica Il teatro è casa a cura di Lia Alessandrini dell’Associazione Semplicemente fotografare. La mostra si costruisce in parallelo con la Stagione teatrale 2017/2018, raccogliendo gli scatti degli spettacoli in scena al Teatro Sociale.

Programma completo Stagione Teatrale 2017-2018 www.teatrivalmarecchia.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Associazione culturale l'arboreto

333.3474242

teatrosocialenovafeltria@arboreto.org

www.teatrivalmarecchia.it