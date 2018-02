Pesce azzurro in Adriatico, venerdì incontro a Rimini con la commissione europea

Attualità

Rimini

| 10:19 - 15 Febbraio 2018

Si terrà venerdì pomeriggio a Rimini l'incontro fra Commissione europea e pescatori sul piano Ue per il pesce azzurro in Adriatico. Lo comunica in una nota Marco Affronte, che è il relatore-ombra del progetto di regolamento per il gruppo Verdi/Ale all'Europarlamento e ha organizzato l'appuntamento. Un "faccia a faccia fra chi propone un sistema di gestione e chi si troverà a farci i conti", spiega Affronte. Gli emendamenti dell'Europarlamento al piano presentato dalla Commissione europea, che prevede un sistema di gestione pluriennale per lo sfruttamento degli stock di piccoli pelagici (sardine, acciughe, sgombri e sugarello) nel Mediterraneo, dovranno essere depositati entro il 23 febbraio. Il voto in Commissione pesca è previsto per marzo.

















ANSA