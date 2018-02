VIDEO: incendio in un negozio di articoli per infanzia, all’origine forse un corto circuito

Cronaca

Morciano

| 08:27 - 15 Febbraio 2018

Pare sia partito da un corto circuito l’incendio che ha tenuto impegnati mercoledì pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica nel punto vendita Capriccio Baby, un negozio specializzato in articoli per l'infanzia di via Abbazia, 26 a Morciano di Romagna. I pompieri sono intervenuti dopo che del fumo era stato visto sollevarsi all'interno del locale. Le fiamme hanno distrutto o reso inutilizzabile tutta la merce in esposizione, sono state necessarie circa quattro ore di lavoro. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri. I danni non sono ancora stati quantificati. Video da facebook.