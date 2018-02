Volley serie C San Marino: ragazze verso Ravenna, ragazzi ospitano il fanalino di coda Modena

Sport

Repubblica San Marino

| 07:53 - 15 Febbraio 2018

Serie C femminile. La Banca di San Marino, capoclassifica del girone, sabato 17 viaggia fino a Ravenna per affrontare l’Olimpia Master, attuale sesta forza del campionato. E’ il primo di una serie di match impegnativi: dopo Ravenna ci saranno le trasferte di Cattolica e Savignano e l’incontro casalingo col Lugo. “E’ un momento importante per il nostro campionato. – spiega Luca Nanni, allenatore delle bancarie. – La squadra ha entusiasmo e si allena molto bene, peccato che ci approcciamo a questo impegno con qualche acciacco di troppo e l’indisponibilità di Cristina Bacciocchi che, forse, rientrerà con il Cattolica. La partita di Ravenna è delicata. L’Olimpia è una squadra molto migliorata rispetto all’inizio del campionato e ha raccolto tanti punti, per essere un gruppo giovane. Chiaro che con noi daranno il massimo ma se avremo il giusto atteggiamento, la potremo portare a casa”.

CLASSIFICA. Banca di San Marino 36, Lugo 34, Gut Chemical Bellaria 31, Rubicone Savignano 29, Cattolica 29, Olimpia Master Ravenna 23, Faenza 22, Cervia 17, Pgs Bellaria Bologna 16, Flamigni San Martino in Strada 12, Pontevecchio Bologna 11, Bologna Rossa 5, Ozzano 5.

PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO (16^ giornata). Sabato 17 febbraio ore 18 a Ravenna: Olimpia Master - Banca di San Marino.

Serie C maschile. Dopo due vittorie al tie-break, la Titan Services punta alla vittoria piena contro l’Invicta Modena, fanalino di coda del girone B. Peccato che la situazione “indisponibili” segni ancora allarme rosso. “Il libero Bacciocchi non ce la fa. – racconta coach Stefano Mascetti – L’infortunio della scorsa settimana lo terrà fuori per diverso tempo. Anche la banda Tentoni è ancora fuori perché la spalla destra non guarisce. Crociani, uno dei due palleggiatori è un po’ a mezzo servizio in questo periodo e potrebbe non essere disponibile. Insomma, abbiamo davvero problemi di formazione. Per fortuna tornerà a darci una mano Cervellini, il nostro libero dell’anno scorso che aveva abbandonato la pallavolo: sarà d’aiuto in questo momento d’emergenza. Mi piacerebbe portare in panchina come secondo libero anche Manuel Broccoli, un 2003 che gioca nell’under 16. In definitiva, non me la sento di dire che quella con l’Invicta sarà una partita facile. Noi abbiamo una classifica migliore ma niente è definitivo e loro cercano punti per recuperare. Non possiamo permetterci distrazioni”.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 44, Romagna Banca Bellaria 34, Atlas Ravenna 29, Cesena 26, Titan Services San Marino 26, Rubicone San Mauro Pascoli 26, Modena Volley 24, Zinella Bologna 23, Foris Conselice 19, Spem Faenza 17, Pagnoni Marignano 16, Atletico Bologna 14, Anderlini Modena 11, Invicta Modena 6.

PROSSIMO TURNO: (16^ giornata). Sabato 17 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Invicta Modena.

Nella foto: Emanuele Cervellini