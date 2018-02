Sicurezza della città e dei cittadini, i Carabinieri incontrano i residenti di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 07:16 - 15 Febbraio 2018

La sicurezza della città e dei cittadini sono stati gli argomenti trattati in tre incontri che si sono tenuti a Cattolica. Nella sala convegni adiacente alla chiesa di San Pio e la Sala della Giunta Comunale i Carabinieri hanno presenziato a vari convengni con cittadini e rappresentanti degli operatori turistici locali.

Numerosissimi gli argomenti trattati: dai furti in abitazione, alle precauzioni per gli anziani per evitare furti e raggiri, al potenziamento delle difese passive per privati ed esercizi commerciali.

Durante i tre incontri (il 7, 12 e 13 febbraio) i militari hanno ribadito l'importanza dela collaborazione dei cittadini, un punto di riferimento importante per la prevenzione e la repressione dei crimini.

Ai convegni hanno partecipato – tra gli altri - numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, delle locali Forze di Polizia, di Confcommercio, Confartigianato e dei comitati di quartiere del “Macanno” e “Violina Casette Porto”.

Il comando di Riccione ha preannunciato che sarà incentivato lo svolgimento di altri incontri sempre su questo tema.