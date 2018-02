Oltre la vacanza balneare, obiettivo sviluppare l'Alta Valmarecchia attraverso le 'bellezze naturali', sport e musei

Attualità

Novafeltria

| 15:57 - 14 Febbraio 2018

L'Alta Valmarecchia fa sinergia e guarda al futuro. L'obiettivo è intercettare i finanziamenti, previsti nella legge di stabilità, per lo sviluppo delle aree interne. Nella fattispecie il Gal Valli Marecchia e Conca, assieme alla regione Emilia Romagna e al Comitato Tecnico Nazionale Aree Internee (CTNAI), è intento a formulare una strategia d'area che possa portare allo sviluppo dei sette comuni dell'entroterra riminese, ottenendo appunto i finanziamenti concessi dallo Stato. Il lavoro è sfociato in una due giorni di convegno e dibattito, nel ridotto del Teatro Sociale di Novafeltria, alla presenza degli emissari ministeriali e dei rappresentanti delle Istituzioni Locali. Per l'occasione sono stati presentati piani di sviluppo in cinque macroaree: istruzione, sanità, mobilità, agricoltura e turismo. Nel primo caso si è parlato ad esempio di potenziamento della formazione post diploma, mentre in tema sanità ha preso la parola il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, Assessore ai servizi sanitari dell'Unione Comuni Valmarecchia, che ha indicato le criticità e le possibili soluzioni ad esse. In tema mobilità fari puntati sul trasporto pubblico locale e i servizi sociali. Tra i relatori sul tema agricoltura l'Assessore del Comune di Maiolo Leonardo Sacchetta, mentre in ambito turistico il dibattito si è incentrato in particolar modo su due direttive: la valorizzazione della rete dei musei della Valmarecchia e la necessità di puntare sulle 'bellezze naturali' della valle per rendere i sette comuni un'eccellenza in ambito di turismo sportivo ed escursionistico, con la creazione ad esempio di percorsi ad hoc per gli appassionati della mountain bike o per il trekking.