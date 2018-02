Una corsa in montagna da Pennabilli a Parma sarà presentata al salone per il turista attivo

Attualità

Pennabilli

| 15:05 - 14 Febbraio 2018

L'Emilia-Romagna, regione leader nel turismo en plein air, sarà presente dal 15 al 18 febbraio alle Fiere di Parma in occasione della rassegna fieristica "Turismo & Outdoor-Camper, Destinazioni e Sport". La rassegna aperta al pubblico - con le aree tematiche interattive "Bike Spring Festival" e "Parma Golf Show" - sarà un luogo dove scoprire mete e strumenti per vivere la propria esperienza all'aria aperta. La Regione è presente con uno stand coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna, dove trovano ospitalità sei operatori (a cui si aggiunge l'Associazione sportiva "Asd Lupi d'Appennino" di Parma che promuoverà la gara di corsa in montagna "Alta Via dei Parchi 501" in programma dall'1 al 9 settembre da Pennabilli di Rimini a Berceto (Parma). Durante i giorni della rassegna allo stand regionale si potranno fare degustazioni gratuite di Parmigiano-Reggiano, ci sarà anche un 'bike sharing' gratuito a disposizione dei visitatori del parco. Un food truck, parcheggiato vicino allo stand, proporrà degustazioni giornaliere, a pagamento, di prodotti tipici regionali: dalle tigelle con salumi nostrani alla Mortadella di Bologna, dalla Coppa di Parma a gnocchi di patate e cappelletti. Per l'Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - che venerdì 16 febbraio parteciperà al Convegno 'Turismo itinerante e autonomie', "il turismo outdoor e bike sono tra i prodotti di segmento essenziali dell'offerta regionale. Strategico rafforzarli per cogliere l'opportunità di potenziare la penetrazione nei mercati, esteri e non solo, e accrescere questa nostra leadership". L'Emilia Romagna, prima regione italiana per diffusione di piste ciclabili e fulcro delle ciclovie nazionali Del Sole e Vento, offre mille opportunità di vacanza per i cicloturisti, grazie anche ad un selezionato circuito di Bike Hotel, 8.000 chilometri di percorsi, Bike Park in Appennino e locali bike-friendly. La Regione vanta poi grandi appuntamenti dedicati ai cicloturisti, tra cui spicca la Nove Colli di Cesenatico con i suoi 12.000 iscritti. Notevole anche l'offerta golfistica regionale. Da Piacenza a Cattolica sono presenti 25 campi da golf (14 a 18 buche, due campi a 27 buche, a Cervia e Formigine di Modena, nove i campi a 9 buche) a cui si aggiungono 12 tra campi pratica o promozionali. Nel 2017 su 82mila 'ingressi' (green fee) registrati, 42mila sono stati di giocatori stranieri.