Dai Lego ai fuorilegge, ecco i carri che animeranno il carnevale di S.Giovanni in Marignano

| 13:53 - 14 Febbraio 2018

Torna il tradizionale appuntamento con la sfilata dei carri di Carnevale e gruppi mascherati. Domenica 18 febbraio a partire dalle ore 14.30, il centro storico del Granaio dei Malatesta si riempie di musica e colori. Un pomeriggio da non perdere per chi vuole trascorrere momenti di allegria e divertimento. Lo dimostra il successo crescente della manifestazione, la grande partecipazione di pubblico e di carri provenienti da svariate località. Quest’anno saranno ben 14, di cui uno tutto marignanese, i “Minions”, grazie all’estro del Comitato Cittadino Frazione Pianventena, che da qualche anno si prodiga per stupire e divertire in occasione del Carnevale.





Ecco tutti i carri che sfileranno quest’anno:





Gradara: I fuorilegge

Saludecio: Gli agricoli

Saludecio: Lego salus

San Giovanni, Comitato Frazione Pianventena: I minions

Gradara: Il mare

Gradara: La montagna

Montellabate: Gli abatis

San Savino: Super Mario bros

Pesaro: Non solo musica

Pesaro: I San Pitre

Pesaro: La somarata mondiale

Montelabbate: Viva la vida

Mondaino-Saludecio-Montegridolfo: I pagliacci

Montecchio: Magic box amazzon





In piazza Silvagni si attenderà l'uscita dei carri e dei gruppi mascherati dalla trecentesca torre del castello. Il tradizionale percorso nel centro storico sarà effettuato tre volte. E per i più piccoli, lancio di dolciumi e giocattoli: 500 kg di coriandoli, 1.000 kg di dolciumi e 5000 gadgets.

“Una manifestazione imperdibile, nella splendida cornice del centro storico di San Giovanni, che viene realizzata con il patrocinio del Comune. A San Giovanni il Carnevale così come altri momenti e ricorrenze tradizionali sono molto sentite dalla popolazione, che ama celebrare e partecipare a questi momenti”.