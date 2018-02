Al Jolly Disco Novafeltria parte corso per barman, saranno insegnate tecniche acrobatiche per fare i cocktail

Ambiente

Novafeltria

| 13:51 - 14 Febbraio 2018

Il Jolly Disco Novafeltria apre le sue porte agli aspiranti barman con un corso dalla durata di 30 ore. L'iniziativa, organizzata da Street Drink in collaborazione con il gestore del locale Francesco Pula, arriva in Alta Valmarecchia con un open day gratuito e dimostrativo, giovedì 15 febbraio alle ore 20. Il corso sarà presentato da Gilberto Cianfaglione, docente per la formazione presso Formaconf Pesaro e 'spirit specialist' presso Drink's Services di Fermignano: gli aspiranti barman conosceranno tutti i segreti del cocktail e soprattutto il flair, le tecniche acrobatiche utilizzate per la preparazione dei cocktail. Il corso prevede anche due masterclass con esperti del settore riguardanti i distillati e le polpe. Dopo l'open day, nel mese di marzo partiranno le lezioni, costo di 500 euro più iva; al termine, consegna dell'apposito attestato di partecipazione.