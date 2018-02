Volley: Cattolica conquista la decima vittoria stagionale, Flamigni Kelematica superata 3-0

Sport

Cattolica

| 13:30 - 14 Febbraio 2018

Decima vittoria stagionale per il Cattolica Volley che davanti al pubblico amico chiude la pratica Flamigni Panettone Kelematica con un rotondo 3-0, salendo così a quota 29 punti in classifica. Le parole nel dopo gara del tecnico gialloblu Alessandro Medri: "Sono soddisfatto della partita, ci siamo rimessi in carreggiata, sapevo infatti che dopo le vacanze natalizie, essendo impegnati in una sola sfida, quella con il Cervia con cui abbiamo concluso il girone di andata, non sarebbe stato facile. L'altro mese difficile è proprio febbraio, perchè dopo tanta inattività, si riparte a pieno regime con tutto il girone di ritorno da affrontare, dodici partite senza pausa, un pò come rifare una seconda parte di campionato stando fermi però praticamente un mese. Intanto la classifica è andata delineandosi, noi dobbiamo rimanere concentrati, perchè ogni match risulta importante, dobbiamo avere il massimo rispetto per ogni avversario. Dunque ogni gara sarà difficile e l'intensità con la quale le dovremo affrontarla, dovrà essere la stessa dell'ultimo incontro casalingo con il Forlì, mettendo in campo un gioco specchio degli allenamenti settimanali. Fondamentale è il gioco di squadra, al momento non mi interessano molto le individualità, o discorsi prettamente legati al risultato, per raggiungere grandi risultati ci vuole dedizione, gruppo, condividere anche i difetti, perchè è questo che porta ad unirsi maggiormente e alla lunga fa la differenza. Per cui ribadisco fare gruppo è la chiave dei risultati stessi, al momento siamo tutti abili e arruolati, con il roster che si allena regolarmente, ci prepariamo ad affrontare ogni incontro con la massima attenzione".





15° giornata campionato serie c girone c





Cattolica Volley - Flamigni Panettone Kelematica 3-0 (25/14-25/12-25/15)





Cattolica Volley: Scaramucci 1, Grandi 3, Franchi 2, Corsaletti 1, Cesarini 6, Fanelli 2, Campana 3, Godenzoni 16, Gabellini 14, Pari, Fioroni libero, Ugolini n.e. All. Alessandro Medri.





Flamigni Panettone Kelematica: Bettini 5, Maestri3, Calabrese 1, Romagni 1, Lombardi 8, Fabbri 1, Ognibene 3, Bianchi 1, Boscherini2, Caldara 3, Montalti libero.