Riccione, nuovo attraversamento pedonale sulla Statale Adriatica all'altezza di viale Etna

Attualità

Riccione

| 12:56 - 14 Febbraio 2018

E’ in arrivo un nuovo intervento sulla Statale Adriatica per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il progetto di “isola salvagente” da realizzare sulla Statale in corrispondenza di viale Etna, un percorso che viene utilizzato ogni mattina in particolare dagli alunni che raggiungono la scuola di via Capri con il Pedibus.

L’”isola salvagente” è un intervento adatto per le strade a più corsie percorse da un traffico intenso e consente ai pedoni di attraversare in due tempi, con una sosta, appunto, sull’isola centrale.

Su segnalazione della Polizia Municipale, che accompagna e vigila sugli alunni che usano il Pedibus, si è deciso di intervenire in quel tratto di strada, che ha già a poca distanza un’altra isola salvagente, proprio per consentire ai più piccoli di muoversi in sicurezza e, contestualmente, di incentivare anche con questi accorgimenti gli spostamenti casa-scuola a piedi.

Sempre per tutelare a agevolare la mobilità lenta sarà inoltre predisposto un attraversamento pedonale luminoso con segnaletica orizzontale rifrangente in viale Liguria, in un tratto che per le attività che si trovano nel quartiere, è molto frequentato dai più giovani.