Quattro arresti e dodici denunciati, intenso lavoro per la Polizia di Rimini nel weekend di Carnevale

| 12:43 - 14 Febbraio 2018

Quattro arresti, 12 denunce, 94 multe e 9 patenti ritirate. E’ il bilancio del lungo weekend di Carnevale (da giovedì a martedì grasso) della Polizia di Rimini. Gli agenti hanno intensificato i controlli proprio in virtù dei tanti eventi carnevaleschi da Santarcangelo a Bellaria, da Novafeltria a Coriano e Rimini. Controlli mirati anche per lo spettacolo di Enrico Brignano all’Rds Stadium.

In manette, oltre a un 60enne egiziano e a un 22enne italiano, è finito un 46enne pugliese destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena residua. Un 33enne lettone è stato invece arrestato in un residence riminese sul lungomare. Sul suo capo un mandato di arresto europeo del suo paese per furto e condannato ad 1 anno e sei mesi di reclusione. Il 33enne ha precedenti anche in Italia per furto e detenzione e porto di arma bianca.

Dodici le persone denunciate tra cui un 43enne di origine albanese responsabile dell’incendio doloso di un capanno in via Portogallo, un parcheggiatore abusivo straniero, fermato in zona ospedale e denunciato per estorsione ed espulso, un 24enne di origine siciliana denunciato per guida in stato di ebbrezza; un 42enne di origini campane denunciato per furto di uno smartphone all’interno di un hotel approfittando di un momento di distrazione del portiere notturno; un 24enne di origine albanese denunciato per lesioni; 4 stranieri di origine africana denunciati per essersi rifiutati di fornire le generalità; un 19enne di origine albanese denunciato per evasione per essersi allontanato dal domicilio dove scontava gli arresti domiciliari per furto aggravato ed infine due cittadini italiani di origine campana per minacce e violenza privata in danno di un giovane riminese.

Sono state identificate 470 persone, di cui 95 straniere, mentre sono 181 i mezzi controllati, di cui due sequestrati perché senza assicurazione, 94 multe emesse dalla polstrada e 9 patenti rititare.