Ragazza riconosce per strada il ladro che le rubò il telefono: lui ne nascondeva tre negli slip

Cronaca

Rimini

| 12:39 - 14 Febbraio 2018

Nello scorso fine settimana un 22enne italiano è finito in manette per i reati di rapina e ricettazione. A gennaio aveva rubato il cellulare di una ragazza sull’autobus: lei ha casualmente incrociato il giovane per strada e, riconoscendolo, ha dato l’allarme. La polizia è intervenuta immediatamente bloccando il soggetto per accertamenti. I poliziotti hanno appurato che, per garantirsi la fuga al momento del furto, aveva anche colpito un amico della ragazza. Per questo le imputazioni a suo carico sono passate da furto a rapina. Negli slip il giovane nascondeva altri tre smartphone rubati che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.