Cristiano Malgioglio ospite sabato sera alla discoteca Mon Amour di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:46 - 14 Febbraio 2018

Può essere amato od odiato ma di certo non può essere ignorato, l’eccentrico Cristiano Malgioglio, cantautore ma soprattutto personaggio televisivo sa di certo come far parlare di se. Autore e scrittore di testi per cantanti del calibro di Mina, Celentano, Patty Pravo, Franco Califano, Pupo e tanti altri, Malgioglio è nel Mondo dello spettacolo da sempre. Protagonista indiscusso al Grande Fratello Vip, Cristiano è in grado di fare innamorare di se Persone di fasce di età e di livello sociale completamente diverso tra Loro. Il Suo entusiasmo è contagioso, le Sue battute fanno sorridere tutti, il Suo ultimo brano, Mi sono innamorato di Tuo Marito, si sente in ogni radio ed è diventato un tormentone difficile da togliere dalla mente.

Sabato 17 Febbraio Cristiano Malgioglio sarà protagonista sul palco della discoteca Mon Amour di Rimini, locale che negli ultimi tempi, oltre a dj e band musicali sta offrendo al proprio pubblico grandi Personaggi dello spettacolo, per l’occasione si prevede il tutto esaurito.

Dopo Alex Belli della fiction cento vetrine, che ha fatto impazzire soprattutto il pubblico femminile, la bellissima showgirl Aida Yespica e i Suoi fans soprattutto di sesso maschile, ora è il momento di un Ospite per tutti, Cristiano Malgioglio.

La programmazione artistica del Club però non finisce qui, un’altra bomba da sold out sta per arrivare, soprattutto per il piacere delle Signore, in occasione della festa della Donna, che però il locale ha deciso di celebrare Sabato 10 Marzo e non il giorno 8, l’Uomo più Bello e Sexy del momento, salirà sul trono del Club, Luca Onestini. Foto Press.