Atletica, Daniele Liviero ipoteca l'inserimento nella squadra per gli italiani di Gubbio

Sport

Rimini

| 11:41 - 14 Febbraio 2018

Ottimo comportamento dei giovani portacolori dell’Atletica Libertas Rimini, impegnati domenica 11 febbraio sui prati di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, nella seconda prova regionale dei Campionati di società di corsa campestre.

Daniele Liviero, classe 2003, e quindi appartenente alla categoria cadetti, ha conquistato un eccellente secondo posto che conferma lo stesso piazzamento ottenuto nella prima prova di Cesena, e che gli dà la quasi certezza di essere inserito nella squadra dell’Emilia Romagna che andrà a disputare i Campionati italiani l’11 marzo a Gubbio, l’ufficializzazione dopo la terza prova di Imola del 25 febbraio.

Liviero ha trascinato ad un lusinghiero risultato di squadra anche gli altri cadetti della Libertas Rimini al via, con Luca Venturelli 15°, Edoardo Bendinelli 20°, ed i gemelli Sanzio, Alessio ed Andrea, rispettivamente 39° e 70°, per un quarto posto di classifica di società ad un passo delle posizioni da podio.

Bravissima anche Giulia Casadei nella gara ragazze, seconda al traguardo, per buona parte della gara affiancata dalla sua compagna di squadra Alice Alessandri, alla fine giunta nona.

Nella gara ragazzi, la più affollata con 115 classificati, grande prova di Emanuele Belletti, ottavo all’arrivo, ma soprattutto il migliore fra i concorrenti nati nel 2006, e cioè al primo anno di categoria.

Determinata e combattiva fra le cadette è stata Alice Gobbi, undicesima al traguardo, ma interprete di una gara coraggiosa che l’ha vista nel gruppo di testa per buona parte della competizione.

Infine efficace gara in rimonta di Daniel Casadei fra gli allievi, decimo all’arrivo dopo che un contrattempo in partenza l’aveva relegato nelle posizioni di retroguardia.