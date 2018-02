VIDEO: rubano auto e scappano, folle inseguimento in contromano. Carabinieri li inseguono e li speronano

Cronaca

Riccione

| 07:21 - 14 Febbraio 2018

Rocambolesco inseguimento nella prima serata di martedì tra Riccione e Rimini. Un'auto è sfrecciata sul lungomare tra le due città per 10 km ai 150 all'ora. Il mezzo ha preso semafori rossi, strade e rotonde contromano fino a schiantarsi contro l'auto dei Carabinieri che ha tagliato loro la strada. I militari stavano seguendo i malviventi che erano su un'auto appena rubata. Il mezzo, sottratto a Riccione, era stato segnalato ai Carabinieri i quali, verso le 20, l'hanno visto in transito. Si sono messi così all'inseguimento. I ladri hanno cercato di fuggire creando il panico sulla strada fino all'epilogo che, fortunatamente, non ha portato danni seri. Gli arrestati sono due ragazzi originari del sud Italia.