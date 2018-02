VIDEO: Rimini, ColorCoriandolo infiamma il martedì grasso in piazza Cavour

Eventi

Rimini

| 17:58 - 13 Febbraio 2018

Nonostante una temperatura decisamente proibitiva sono stati tanti i riminesi, grandi ma soprattutto piccini, che si sono dati appuntamento in piazza Cavour per la giornata conclusiva di ColorCoriandolo 2018, l’iniziativa promossa dal Comune di Rimini e organizzata da Made Officina Creativa. Tra coriandoli, stelle filanti, maschere e musica un modo per trascorrere un pomeriggio in compagnia e festeggiare in allegria il martedì grasso. Giocolieri, truccabimbi e clown hanno fatto divertire i presenti, mentre la musica e l’animazione curata da Radio Bruno hanno fatto ballare e coinvolto tutta la piazza. Ad addolcire letteralmente il tutto la gustosa merenda offerta da Confartigianato.