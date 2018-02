Nuova legge di bilancio, quali cambiamenti per gli imprenditori: se ne parla a Rimini

Attualità

Rimini

| 17:56 - 13 Febbraio 2018

E’ stata approvata di recente e come sempre sono tante le novità per le imprese: per fare il punto sulla nuova Legge di Bilancio CNA Rimini organizza un incontro gratuito in programma mercoledì 14 febbraio alle 18.00 presso la sede di Rimini in piazzale Tosi.

Nell’incontro saranno approfondite le novità più interessanti per le imprese, sia fiscali come Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, la cessione dei crediti per le ristrutturazioni, sia del mondo del lavoro in particolare sugli incentivi per l’occupazione dei giovani e il sostegno all’occupazione ed alla formazione.

A rispondere alle domande delle imprese saranno gli esperti in materia di CNA Maurizio Zoli (Area Fiscale) e Marco Roncoroni (Area Legislazione e Lavoro) che risponderanno anche ai casi specifici sottoposti dal pubblico, l’incontro sarà aperto dal Presidente di CNA Rimini Mirco Galeazzi e dal Direttore Davide Ortalli.