Morciano, sabato 10 marzo torna la Fiera di San Gregorio, ecco il ricco programma

Eventi

Morciano

| 17:36 - 13 Febbraio 2018

Sarà il rombo delle auto d’epoca a dare ufficialmente il via all’edizione 2018 di San Gregorio. Sabato 10 marzo, a partire dalle 15.30, in piazza del Popolo sbarcheranno tre autentiche leggende: la Triumph Tr3, la spider simbolo del film La Dolce Vita di Fellini, una Mercedes Simplex del 1903 (una delle uniche quattro esistenti al mondo) e, infine, una Allard K1 del 1948 appartenuta al grande divo di Hollywood Clark Gable. A partire da venerdì 16 marzo le tre vetture saranno protagoniste, insieme a decine di bolidi d’epoca provenienti da tutta Italia, della prima edizione della Coppa Eleganza ‘Morciano di Romagna’, che si concluderà domenica 18 con la premiazione dei vincitori.



Tra le novità più interessanti della nuova edizione di San Gregorio c’è ‘Vivere Vintage’ (10-11-12 marzo). Un intero weekend alla scoperta di tutto ciò che appartiene al mondo del vintage: moda, abbigliamento, accessori, mobili, collezionismo, mobili, vinili e tanto altro ancora.

La mostra – mercato farà tappa al padiglione fieristico durante il primo fine settimana di San Gregorio. In arrivo espositori e appassionati provenienti da ogni parte d’Italia. Dal 10 al 16 marzo il padiglione fieristico ospiterà inoltre una mostra dedicata alle carrozze storiche: veri e propri ‘gioielli’ risalenti agli inizi del Novecento.



Ricco il programma di spettacoli che animerà il padiglione fieristico durante i novi giorni della manifestazione: dai concerti di Cristina D’Avena, Dodi Battaglia e della Grande Orchestra Bagutti ai balli latini con i dj del Grancaribe di Rimini, dalla commedia dialettale al comico Raul Cremona (nella foto), passando per la prima edizione del Music Madness Festival dedicato alle band emergenti del territorio. Senza dimenticare gli appuntamenti del Foro Boario, gli eventi sportivi (dalla Notte del Ring – Memorial Pandolfini al Trofeo Primavera Aics di Ginnastica Ritmica) e musicali (la rassegna corale ‘San Gregorio’ e il concerto della Adriatic Movie Orchestra), la dimostrazione di ricerca del tartufo e l’area Luna Park con le sue divertentissime attrazioni.



Programma completo – San Gregorio edizione 2018 Sabato 10 marzo Inaugurazione Antica Fiera di San Gregorio.

(Ore 15.30) Ritrovo in piazza del Popolo. Parata di auto d’epoca, tra

cui: Triumph TR3 del film La Dolce Vita, Mercedes Simplex del 1903 e Allard K1 appartenuta a Clark Gable. Esibizione della Amarcord Concert Band.

(ore 16.00 – Morciano Fiere). Inaugurazione mostra – mercato Vivere Vintage e mostra espositori.

(ore 16.30 – Morciano Fiere – Area spettacoli) Esibizione della Adriatic Movie Orchestra: brani e colonne sonore degli anni ‘60, ’70 e ’80. In

scena: Paola Fabris, Filippo Dionigi, Andrea Guerrini, Federico Tassani, Luciano Corcelli, Atto Alessi, Stefano Nanni, Gianluca Nanni.



Vivere Vintage

Mostra - mercato alla scoperta di tutto ciò che è vintage: moda, abbigliamento, accessori, vinili, mobili. Mostra di carrozze d’epoca.

(Morciano Fiere)



Fiol, Fiulastre e Fiol ad P…

Commedia brillante in due atti di Giordano Leardini. A cura dell’associazione culturale “Noi ci proviamo…”

Laddove non c’è giustizia sociale regnerà sempre la causa dei brutti mali, tanto che Peppe, pur di fare apparire la famiglia elegante, riesce persino a sfruttare senza scrupoli e con disonestà il proprio lavoro...

e che lavoro! (Ore 21 – Morciano Fiere – Area spettacoli).



Domenica 11 marzo

Sfumature d’amore

Saggio - spettacolo di danza classica, moderna e hip hop delle allieve/i dell'a.s.d. DEA del Centro Danza La Plume di Morciano di Romagna diretto da Daniela Pasquinelli. (Ore 16.30 - Morciano Fiere – Area spettacoli)



Vivere Vintage

Mostra - mercato alla scoperta di tutto ciò che è vintage: moda, abbigliamento, accessori, vinili, mobili. Mostra di carrozze d’epoca.

(Morciano Fiere)



XXVI Mostra mercato del cavallo

I magnifici esemplari della Mostra Mercato del cavallo, con la premiazione dei migliori e l’assegnazione del Trofeo Mario e Galliano Colombari. Per i più piccoli la possibilità di cavalcare un pony (Dalle

9 alle 17.30 – Foro Boario, via Stadio – Centro Studi)



Cristina D’Avena in concerto

(Ore 21 – Morciano Fiere – Area spettacoli). A seguire: dj set a cura di Radio Sabbia.



Lunedì 12 marzo

Vivere Vintage

Mostra – mercato alla scoperta di tutto ciò che è vintage: moda, abbigliamento, accessori, vinili, mobili. Mostra di carrozze d’epoca.

(Morciano Fiere)



XXVI Mostra mercato del cavallo

I magnifici esemplari della Mostra Mercato del cavallo, con la premiazione dei migliori e l’assegnazione del Trofeo Mario e Galliano Colombari. Per i più piccoli la possibilità di cavalcare un pony (Dalle

9 alle 17.30 – Foro Boario, via Stadio – Centro Studi)



XVI Mostra Provinciale bovini di Razza Romagnola iscritti L.G. e XIV Mostra Ovini Bellissimi capi provenienti dai migliori allevamenti sfilano al Foro Boario per concorrere alla gara che premierà i migliori esemplari di diverse categorie (Dalle 9 alle 17.30 – Foro Boario, via Stadio – Centro

Studi)



Fattoria didattica

Esposizione animali da reddito e da cortile (Dalle 9 alle 17.30 – Foro Boario, via Stadio – Centro Studi)



9ª Rassegna Corale Nazionale ‘San Gregorio’

A cura dei direttori Fabio Pecci e Gaia Paci. Partecipano: Coro voci bianche “Una canzone per crescere” di Morciano, coro voci bianche “Nuova scuola” di Pesaro, coro giovanile “Bho Girl’s Choir” di Morciano, coro giovanile “Note in crescendo” di Riccione, solisti della Very Young Vocale Academy. (Ore 21 – Morciano Fiere – Area spettacoli)



Martedì 13 marzo

Mostra di carrozze d’epoca

(Morciano Fiere)



La via Flaminia, Giulio Cesare e Murcén

Conferenza a cura del FAI (Fondo Ambiente Italiano) (Ore 21 – Sala della Banca Popolare Valconca)



Orchestra Italiana Bagutti in concerto

(Ore 21 – Morciano Fiere – Area spettacoli).



Mercoledì 14 marzo

Mostra di carrozze d’epoca

(Morciano Fiere)



1° Music Madness Festival

Sul palco si sfidano tre band giovanili del territorio: Balto, No Longer Player, The Ironsides (Ore 21 – Morciano Fiere – Area spettacoli)



Giovedì 15 marzo

Mostra di carrozze d’epoca

(Morciano Fiere)



Dodi Battaglia in concerto

(Ore 21 – Morciano Fiere – Area spettacoli)



Venerdì 16 marzo

1ª Coppa Eleganza Morciano di Romagna

Raduno d’auto d’epoca: in mostra bolidi dagli anni Dieci ai giorni nostri. Tra questi la Triumph TR3 del film La Dolce Vita, una Mercedes Simplex del 1903 e la Allard K1 appartenuta a Clark Gable (Morciano

Fiere)



Grancaribe venerdì latino

Musica e animazione a ritmo di salsa, bachata e reggaeton con dj Mauro Catalini e lo staff caliente del Grancaribe di Rimini (Ore 21 – Morciano Fiere – Area spettacoli). A cura di Pro Loco Morciano di Romagna.



Sabato 17 marzo

1ª Coppa Eleganza Morciano di Romagna

Raduno d’auto d’epoca: in mostra bolidi dagli anni Dieci ai giorni nostri. Tra questi la Triumph TR3 del film La Dolce Vita, una Mercedes Simplex del 1903 e la Allard K1 appartenuta a Clark Gable (Morciano

Fiere)



Spettacolo comico di Raul Cremona

(Ore 21 – Morciano Fiere – Area spettacoli)



Domenica 18 marzo

Dimostrazione della ricerca e raccolta del tartufo con cani addestrati L’Associazione liberi tartufai delle province di Rimini e Pesaro – Urbino organizza una dimostrazione di raccolta del tartufo con cani addestrati, aperta anche ai non iscritti all’associazione (Dalle 9 – Parco Del Conca)



Trofeo Primavera Aics di Ginnastica Ritmica Evento promosso dall’Asd Ginnastica di Rimini (Dalle 10 – Palapedriali)



Stage dell’amicizia

Evento promosso dall’Okinawa Karate Club con il direttore tecnico della nazionale italiana giovanile (Dalle 10 – Palestra comunale, via Largo Centro Studi)



1ª Coppa Eleganza Morciano di Romagna

Raduno d’auto d’epoca: in mostra bolidi dagli anni Dieci ai giorni nostri. Tra questi la Triumph TR3 del film La Dolce Vita, una Mercedes Simplex del 1903 e la Allard K1 appartenuta a Clark Gable. Premiazione finale del concorso (ore 17.30 - Morciano Fiere)



La Notte del Ring – Memorial Pandolfini

Gli atleti dell’Accademia Pugilistica Valconca saliranno sul ring per dare vita ad avvincenti sfide di boxe. Ingresso ad offerta libera (tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza). (Ore 20.30 – Morciano Fiere – Area spettacoli)



Eventi continuativi

Mostra di mezzi agricoli d’epoca

Trattori, trebbiatrici, zappatrici e mietitrebbie della tradizione contadina romagnola (via Fratti -Colombari)



Ritratti di penna & non solo - Davide Clementi alla residenza “La Madonnina”

Mostra di ritrattistica con penna a sfera dell'artista locale Davide Clementi presso residenza “La Madonnina” (Via Borgo Mazzini 23, dal 9 al

18 marzo dalle 10.00 alle 13.00, dalle 18.00 alle 23.00).