Pronto Soccorso di Riccione, auto in sosta al posto delle Ambulanze

Attualità

Riccione

| 16:12 - 13 Febbraio 2018

“Il parcheggio dell'ospedale Ceccarini di Riccione, riservato all'ambulanza, utilizzato da cittadini per posteggiare la propria vettura. A mostrarci la foto è un nostro lettore, immagini scattate alle 9.30 circa di martedì 13 febbraio. Il nosocomio riccionese necessiterebbe probabilmente di più spazi per le auto, più volte infatti i cittadini hanno rimarcato questa necessità, ma questo certamente non giustifica chi ha scelto di lasciare la propria auto in spazi riservati alle ambulanze: il loro comportamento può infatti ostacolare le operazioni di soccorso e ricovero dei pazienti.”