Santarcangelo Calcio, Briganti squalificato salta la sfida con la Reggiana

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:52 - 13 Febbraio 2018

Il giudice sportivo ha fermato per un turno (5° giallo) il difensore del Santarcangelo Marco Briganti, ammonito durante la partita di sabato contro il Padova. Il centrale dovrà quindi saltare il match di sabato 17 febbraio al Mapei Stadium contro la Reggiana. Il tecnico Cavasin dovrebbe riportare Lesjak in difesa, dopo averlo impiegato per necessità a centrocampo, con Maini e Sirignano ai lati. A centrocampo rientrerà Dalla Bona, mentre in settimana saranno valutate le condizioni di Toninelli e Semedo. Il loro recupero porterà all'impiego di Capellini nel ruolo di centrale di centrocampo.