Fuga a lieto fine, il padrone riabbraccia cane smarrito a Riccione grazie alla Polizia Municipale

Attualità

Riccione

| 15:23 - 13 Febbraio 2018

Nel primo pomeriggio di martedì la Polizia Municipale ha soccorso un cane che era scappato dalla propria abitazione, a Riccione. E' stato il proprietario ad allertare i vigili intorno alle 13. Le ricerche hanno avuto immediatamente buon esito. L'animale, di taglia media e particolarmente docile, è stato ritrovato in viale Galliano ed affidato al Canile, in attesa del suo padrone, che è stato ricontattato dagli operatori, per comunicargli il felice esito delle attività di ricerca.