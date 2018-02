Furti a Cattolica, incontro in Comune: 'segnalate alle forze dell'ordine, non su Facebook'

Attualità

Cattolica

| 14:22 - 13 Febbraio 2018

Martedì 13 febbraio, presso la sala della giunta comunale di Cattolica, si è tenuto l'incontro organizzato dall'amministrazione con le forze dell'ordine e i rappresentanti delle associazioni, al centro del dibattito “la sicurezza della città”, in particolare dopo i recenti episodi di furti compiuti in abitazioni e attività commerciali. Diversi gli approfondimenti affrontati durante la seduta: è stata sottolineata l'importanza della sinergia tra cittadini, esercenti, associazioni di categoria e tutti gli attori pubblici impegnati sul territorio. Per coadiuvare il lavoro delle forze dell'ordine è stato richiesto di effettuare segnalazioni tempestive attraverso i canali adeguati, si è discusso di come spesso l'uso di Facebook per le segnalazioni risulti inutile e le conseguenti verifiche impegnino risorse e tempo che viene distolto da altri lavori di indagine.





Il Sindaco Gennari in merito commenta: "la protezione del territorio arriva anche attraverso la prevenzione, fattore in cui la coesione della comunità gioca un ruolo fondamentale e ha un valore incommensurabile. Una strada, una via, un quartiere son già essi stessi delle piccole comunità, in cui una volta ci conoscevamo tutti e tutti vigilavamo sugli altri, sarà difficile pensare di poter tornare ai tempi in cui lasciavamo la chiave nella porta, ma conoscendoci tutti un po' di più, riusciremo a costruire quella rete di relazioni che sapranno notare anomalie da segnalare alle forze dell'ordine.

Dobbiamo tutti darci da fare per alimentare quel senso di comunità, che diventa anch'esso scudo e riparo per una maggiore “sicurezza urbana".