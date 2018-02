Smart si ribalta sull'A-14 e Fiat Brava finisce contro lo spartitraffico, nello scontro ferito 50enne riminese

Cronaca

| 13:23 - 13 Febbraio 2018

Sabato alle 14 un 50enne riminese, alla guida di una Smart, è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, sull'A-14 dopo il casello di Faenza, in direzione Rimini. Lo scontro è avvenuto tra la Smart e una Fiat Brava con a bordo due coniugi di Foggia ultrasettantenni. La prima auto si è ribaltata nella piazzola di sosta, la seconda ha sbattuto contro lo spartiraffico. Ad avere la peggio proprio il riminese, portato in ospedale a Forlì dal personale del 118. Sul posto la Polizia Autostradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico ha subito rallentamenti per circa due ore, con la formazione di code per 3 km.