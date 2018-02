AiRiminum in Commissione Europea contro gli aiuti di Stato all'aeroporto delle Marche

Attualità

Rimini

13 Febbraio 2018

Venerdì 23 febbraio i vertici di AiRiminum saranno sentiti in audizione davanti alla Commissione Europea, dopo la denuncia formalizzata lo scorso 2 febbraio nei confronti della Regione Marche per gli aiuti di stato erogati ad Aerdorica Spa, fatto che, secondo AiRiminum, provocherebbe una grave distorsione concorrenziale proprio a danno dell'aeroporto di Rimini. La Regione Marche verserebbe 20 milioni di euro per scongiurare il fallimento della società che gestisce l'aeroporto di Ancona e tentare di ristrutturare un’esposizione debitoria di oltre 40 milioni di euro.