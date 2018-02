L'arbitro Sardella e l'ufficiale di campo Piomboni, due riminesi alle finali di Basket

Sport

Rimini

| 12:39 - 13 Febbraio 2018

Due eccellenze riminesi della pallacanestro saranno presenti in maniera attiva alla prossima Final Eight di Coppa Italia di Serie A, la "Postemobile Final Eight", in programma al Mandela Forum di Firenze a partire da giovedì 15 febbraio. Si tratta dell'arbitro Gianluca Sardella e dell'ufficiale di campo Laura Piomboni: entrambi saranno impegnati nel secondo quarto di finale, quello tra Reyer Venezia e Auxilium Torino, in programma giovedì alle 20.30. Laura Piomboni già designata anche per la semifinale di sabato 17 alle 20.45 (squadre da definire).