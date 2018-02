Nevica nell'entroterra di Rimini. In caso di black-out la regione presenterà ricorso

Attualità

Novafeltria

| 11:09 - 13 Febbraio 2018

Puntuale come era stato annunciato, ecco il ritorno del maltempo in provincia di Rimini tra pioggia e neve a quote medio alte. In alcune zone collinari dell'entroterra gli accumuli hanno raggiunto 5-10 cm e, al momento, non sono segnalati problemi alla circolazione.

La nevicata annunciata nei giorni scorsi è arrivata in maniera meno violenta di quanto previsto. La perturbazione non ha ancora terminato il suo percorso e l'attenzione è sempre alta soprattutto riguardo ai disagi subiti, all'inizio di febbraio, dalla popolazione in Alta Valmarecchia rimasta senza energia elettrica per 34 ore. Se si dovesse verificare ancora il disservizio, la Regione Emilia Romagna è pronta a fare ricorso all’Autorità nazionale per l’energia elettrica. La scorsa settimana il presidente Bonaccini aveva incontrato i vertici dell'Enel proprio per ribadire la necessità di miglioramento delle reti e capacità di intervento in caso di emergenza.